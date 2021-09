Fortnite: Season 8 stellt alles auf den Kopf

Was bietet der Battle Pass von Fortnite Season 8? © Epic Games

Eine Invasion von Aliens: Season 7 hatte etwas von Independence Day. Nachdem der Angriff der Außerirdischen abgewehrt werden konnte, steht jetzt gleich das nächste Problem vor der Tür. Mit Season 8 läutet Epic Games die nächste Runde in seinem Battle Royale ein – und die Community befindet sich im Hype. Was man sich genau von der neuen Season erwarten darf, hat der Trailer vorab verraten.

Wie die Bilder zeigen, geht es also wieder in Richtung Sci-Fi. Unter den Trümmern der abgestürzten Raumschiffe finden sich leuchtende Würfel. Stammen sie aus dem Mutterschiff? Stürzen sie vom Himmel? Diese Frage gilt es wahrscheinlich zu lösen. Und das Spannende: Die Würfel bewegen sich. Wie sich das auf das Gameplay auswirkt und welche Quests sich damit anbieten, bleibt aber noch abzuwarten.

Der neue Battle Pass in Season 8

Was wäre eine Fortnite Season ohne neuen Battle Pass? Auch in Season 8 wird es wieder viele neue Skins und Cosmetics geben, die sich über den Battle Pass geschnappt werden können. Um sich die nicht entgehen zu lassen, muss man aber investieren. Für den Pass werden 950 V-Bucks fällig.

Die Community erwartet aber noch eine weitere Überraschung. Am Ende des Trailers wurde die Rückkehr von den Sieben angedeutet. Die Szenen am Meeresboden zeigten den Kopf eines Mitglieds davon. Was haben die Bilder zu bedeuten? Die Community ist jedenfalls jetzt schon im Hype.