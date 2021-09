Pokémon Unite Guide: Bisaflor Attacken & Items

Heute geht es um eins der Starter-Pokémon der ersten Generation: Bisaflor. Wie man die Nummer 003 der ersten 151 Pokémon spielt, erfahrt ihr in diesem Poké-Guide.

Heute stellen wir euch eins der coolsten Pokémon aus Pokémon Unite vor. Nicht nur, dass Bisaflor zur ersten Generation gehört, also quasi ein Original ist, nein. Es ist auch der einzige Bruiser im Spiel, der keiner sein sollte. Bisaflor war ursprünglich als Angreifer geplant, die Community hat aber einen viel cooleren Build mit ihm herausgefunden.

Die optimalen Bisaflor-Items

Bisaflor Fähigkeiten-Build

Fangt auf Level 1 mit Samenbomben an. Ihr seid Laner und möchtet schnellstmöglich all die wilden Pokémon auf dem Weg dorthin besiegen. Samenbomben ist eine schnelle Fähigkeit mit wenig Abklingzeit, also optimal dafür geeignet.