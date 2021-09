Pokémon Unite Guide: Turtok Attacken & Items

Turtok ist eins der neuesten Pokémon in Unite. Er wurde am 1. September veröffentlicht, ist also erst seit ca. drei Wochen spielbar. Mit ihm haben die Entwickler wieder einen Schritt in eine neue Richtung gewagt und lösen so langsam die steifen Rollen von Angreifer, Verteidiger und Support. Ihr wollt coole Plays machen? Wir zeigen euch, wie es geht!