FIFA 22 Ratings: Kylian Mbappé mit starken Werten FIFA 22 Ratings: Mbappé mit starken Werten

Kylian Mbappé wird auch in FIFA 22 zu den besten Spielern gehören © Getty Images

EarlyGame

Die ersten FIFA 22-Ratings wurden veröffentlicht, wirklich herausstechen kann aber nur einer: Kylian Mbappé. Der Franzose bekommt eine extrem starke Karte.

Bereits in FIFA 21 gehörte Kylian Mbappé zu den besten Spielern. In FIFA 22 wird sich das auch nicht großartig ändern, denn seine diesjährige Karte verspricht einiges. So bekommt der Stürmer ein starkes 91er-Rating, was ein Upgrade um einen Punkt bedeutet. Am vergangenen Freitag hat er auf seinem Instagram-Account sein Rating veröffentlicht, zur Freude der FIFA-Community. Denn da FIFA 22 schon am 1. Oktober erscheint, freuen sich die Spieler umso mehr über die Ratings, die sie erwarten.

Mbappé mit überragenden Werten

Was macht Mbappés Karte also aus? Zum einen auf jeden Fall seine Geschwindigkeit: ganze 97 Tempo bringt er auf den Platz. Wer denkt, dass das der einzige Wert ist, mit dem er überzeugen kann, liegt daneben. Denn zusätzlich bringt er es auf 88 Schuss und 92 Dribbling. Damit wird er definitiv zu den besten Spielern in FIFA 22 gehören, wenn nicht sogar der Beste sein. Denn seine 5 Sterne Skills und 4 Sterne schwacher Fuß machen ihn zu einem kompletten Stürmer.

