FC Bayern, Lewandowski, RB Leipzig & VfL Bochum: Stefan Effenberg mit Klartext-Kolumne

"Die perfekte Achse!" So muss Bayerns Zukunft aussehen

In seiner Kolumne spricht Stefan Effenberg dem VfL Bochum eine Qualität ab - und rühmt den FC Bayern nicht nur wegen dessen Kantersiegs. Von RB Leipzig ist er enttäuscht, von Köln begeistert.

Ich mag es mal so sagen: Das musst du besser verteidigen. Wenn du mit acht Spielern in der Bayern-Hälfte bist und dann mit einem langen Ball so ausgehebelt wirst, dann ist das schon auch ein Stück Naivität. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)