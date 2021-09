Borussia Dortmund: Jude Bellingham feiert Thomas Meunier als belgischen Beckham

Thomas Meunier scheint endlich bei Borussia Dortmund angekommen zu sein. Nachdem der Rechtsverteidiger in seiner ersten Saison noch ab und an mit Fehlern aufgefallen war, spielt er aktuell für den BVB groß auf. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Besonders mit seinen Offensivaktionen begeistert der belgische Nationalspieler. Drei Torvorlagen in den letzten drei Spielen! Dazu schlug Meunier etliche weitere gefährliche Flanken. (Alle Video-Highlights der Bundesliga immer ab Montag, 0 Uhr in der SPORT1-Mediathek und in der SPORT1 App)