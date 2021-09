FC Bayern: Julian Nagelsmann brachte Sané, Werner, Gnabry auf die richtige Spur

Der Anteil von Nagelsmann dürfte allerdings beträchtlich gewesen sein, wie Sané am Samstag nach der Gala-Vorstellung der Bayern gegen den VfL Bochum (7:0) , in dem er ein Traumtor per Freistoß erzielte, bei Sky klarstellte: „Er hat mich auf links gestellt. Ich weiß, dass er mit Hansi viel darüber geredet hat. Bisher läuft alles gut, daher bin ich zufrieden.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Außerdem hat Nagelsmann seinem Schützling von Anfang an Vertrauen geschenkt. „Jeder Mensch braucht eine gute Beziehung zum Trainerteam, um Gas geben zu können. Das ist gegeben“, sagte Nagelsmann am Samstag.

Bekommt Sané die Werner-Behandlung?

Als Nagelsmann im Sommer 2019 in Leipzig ankam, fand er keine einfache Situation vor. Leistungsträger und Lebensversicherung von RB war damals Timo Werner – und dieser wurde mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Nagelsmann überzeugte Werner nicht nur von dessen Verbleib in Sachsen, sondern half dem Stürmer in der Folge auch durch schwierige Monate, die der junge Spieler nach den Gerüchten durchlebte. Der Coach nahm seinen Akteur medial aus der Schusslinie und lobte ihn auffallend oft. Er gab ihm die Möglichkeit, sich auf Fußball zu konzentrieren und vertraute ihm auf dem Rasen. Parallelen zu Sané sind erkennbar.

Nagelsmann richtet Schulz wieder auf

„Julian Nagelsmann hat mich damals geholt. Ich hatte zuvor in zwei Jahren in Gladbach nur zehn Spiele gemacht. Er hat mir nach dem Kreuzbandriss das Vertrauen geschenkt. Dafür bin ich ihm sehr dankbar und werde ihm auch immer dankbar sein, weil er in dieser schwierigen Phase an mich gedacht und auch an mich geglaubt hat“, schwärmte Schulz später von dem jungen Coach in der Wa.