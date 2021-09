Michael Schumacher: Das hält Bruder Ralf von der Netflix-Doku zur Formel-1-Legende

Der Film über Rekordweltmeister Michael Schumacher zeigt sein Leben auf der Überholspur. Selbst Bruder Ralf hat die Dokumentation erst in Gänze gesehen, als sie herauskam, wie er im AvD Motor & Sport Magazin auf SPORT1 verriet.

„Da waren viele Jahre, in denen ich nicht involviert war“, erklärte der frühere Formel-1-Profi und fügte an: „Es wäre natürlich viel mehr da gewesen, es war ja eine sehr lange Zeit. Aber ich glaube, es ist zumindest in Sachen Motorsport und sportlich sehr, sehr schön getroffen. Auch viele private Einblicke, auch von der Familie, speziell der Kinder und der Mutter. Das fand ich schon sehr toll, sehr offen.“