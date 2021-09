Ligue 1: PSG schlägt Lyon um Boateng - Wechsel-Wirbel um Messi

Paris Saint-Germain hat am sechsten Spieltag der Ligue 1 einen knappen 2:1-Heimsieg gegen Olympique Lyon gefeiert.

In der mit Superstars wie Kylian Mbappe, Neymar und Lionel Messi gespickten Elf von Trainer Mauricio Pochettino kehrte unter anderem Neuzugang Gianluigi Donnarumma ins Tor der Pariser zurück. Messi konnte dem Spiel bei seiner Heimpremiere seinen Stempel nicht aufdrücken und wurde in der 76. Minute ausgewechselt. (Service: Ergebnisse der Ligue 1)

Er schien darüber verwundert und blickte Pochettino dementsprechend an. Auch einen Handshake gab es nicht. In den sozialen Medien sorgte Messis Verhalten für großen Wirbel.

Paris enttäuscht gegen Lyon

Nach dem 1:1 bei Messis Startelf-Debüt für PSG in der Champions League am vergangenen Mittwoch beim FC Brügge wahrte der Ligue-1-Tabellenführer zumindest seine weiße Weste. Allerdings blieb Paris erneut weit hinter den Erwartungen zurück.

Boateng bei Lyon in der Startelf

Bei Lyon standen die Neuzugänge Xherdan Shaqiri, Malo Gusto und der Ex-Münchener Jérôme Boateng in der Startelf. Boateng ging in der 65. Minute vom Platz, Shaqiri folgte 14 Minuten später.

Das Team von Trainer Peter Bosz reiste mit dem Selbstvertrauen aus wettbewerbsübergreifend drei Siegen aus drei Spielen in den Parc des Princes und lieferte sich mit dem Starensemble aus Paris ein packendes Duell.

In einer spannenden ersten Halbzeit mit Chancen auf beiden Seiten hatte Superstar Messi mit seinem Freistoß an die Latte (37.) die größte Chance. (Service: Tabelle der Ligue 1)

Den besseren Start in die zweite Hälfte erwischten dann die Gäste aus Lyon. In der 54. Minute setzte sich Karl Toko Ekambi auf der linken Außenbahn durch und legte für Lucas Paquetá auf, der den Ball im kurzen Eck versenkte.

Icardi schockt Lyon

Die Führung währte jedoch nur zwölf Minuten: Verteidiger Malo Gusto rang in der 64. Minute Neymar im Strafraum zu Boden, der den anschließenden Elfmeter sicher verwandelte.

In der Schlussphase zeigten sich die Hausherren wieder dominanter, verpassten es aber, sich klare Torchancen herauszuarbeiten. Lyon schaffte es immer wieder, Konter zu setzen, konnten PSG-Keeper Donnarumma aber nicht ernsthaft prüfen. (Service: alle News zur Ligue 1)

Den Siegtreffer für Paris erzielte dann der eingewechselte Mauro Icardi in der Nachspielzeit. Erst zehn Minuten auf dem Platz, sorgte er mit seinem Kopfballtor nach einer Flanke von Kylian Mbappé für den 2:1-Endstand. PSG verteidigte mit dem Sieg die Tabellenführung und spielt kommende Woche bei Schlusslicht FC Metz. Lyon konnte trotz guter Leistung seinen Aufwärtstrend nicht fortsetzen und erwartet im kommenden Heimspiel ES Troyes.

Monaco verpasst Sieg

Einigermaßen zufriedenstellend verlief das Wochenende auch für die AS Monaco und seinen Trainer Niko Kovac. Nach drei Niederlagen in den vorherigen vier Ligapartien kamen die Monegassen immerhin zu einem 2:2 (1:0) beim ungeschlagenen Nachbarn OGC Nizza. Torhüter Alexander Nübel, der von Kovacs Ex-Verein und Rekordmeister Bayern München ins Fürstentum ausgeliehen ist, verpasste damit auch im sechsten Anlauf seine erste weiße Weste in der Ligue 1.