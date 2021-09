Serie A: Juventus Turin mit Remis gegen AC Mailand - Roma verliert erstmals

Juventus Turin wartet in der Serie A weiter auf den ersten Saisonsieg. José Mourinho kassiert mit der AS Rom die erste Niederlage.

Juventus Turin rutscht in der Serie A immer tiefer in eine Krise.

Juventus nach Fehlstart auf Abstiegsplatz

Mit nur zwei Zählern belegt das Team von Massimiliano Allegri in der Tabelle einen Abstiegsplatz. Der Tabellen-18. blieb erst zum vierten Mal in seiner Vereinsgeschichte in der Serie A an den ersten vier Spieltagen sieglos, zuletzt allerdings vor 60 Jahren zu Beginn der Spielzeit 1961/62. (DATEN: Tabelle der Serie A)