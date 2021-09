Eschborn-Frankfurt: Degenkolb bei Rad-Klassiker knapp geschlagen

13 Teams aus der WorldTour waren an den Start gegangen. Eine Woche vor dem WM-Straßenrennen in Belgien nutzen viele Fahrer den Taunus für einen letzten Härtetest. Der Rad-Klassiker war im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. In diesem Jahr konnte das Rennen deshalb nicht wie geplant am traditionellen Termin am 1. Mai stattfinden.