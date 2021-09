Bundesliga, Borussia Dortmund: Marco Rose lobt Erling Haaland und Jude Bellingham

Darum darf Bellingham schon so viel "Ego zeigen"

Erling Haaland und Jude Bellingham sind aktuell die beiden überragenden Protagonisten bei Borussia Dortmund. Während Haaland schon wieder bei fünf Treffern in der Bundesliga steht, findet auch Bellingham immer mehr Gefallen am Toreschießen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Rose lobt Charakter von Haaland und Bellingham

„Die Jungs sind schwer in Ordnung. Sie haben ein unglaublich bodenständiges Elternhaus. Ich sehe keine große Gefahr, würde ich sagen, auch wenn in dem Geschäft so viel auf die jungen Kerle reinprasselt“, betonte Rose vor der Partie gegen Union Berlin bei DAZN. (Bundesliga: Borussia Dortmund - Union Berlin ab 17.30 Uhr im LIVETICKER)