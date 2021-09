DEL: Adler Mannheim stoppen Eisbären Berlin im Topspiel

Der Aufwärtstrend der Eisbären Berlin in der PENNY Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist vorerst gestoppt.

Der Meister verlor am vierten Spieltag nach zuvor zwei Siegen das Topspiel gegen die Adler Mannheim deutlich 0:3 (0:1, 0:0, 0:2). (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der DEL)

Bergmann, Plachta und Holzner treffen

Lean Bergmann brachte die Mannheimer in einer Powerplay-Phase in Führung (16.), Matthias Plachta legte ebenfalls in Überzahl nach (48.). Korbinian Holzner traf 22 Sekunden vor Schluss ins leere Tor und markierte damit den Endstand.