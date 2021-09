Ligue 1: AS Monaco mit Nübel und Kovac holen Remis in Nizza

Der AS Monaco tritt in die Ligue 1 weiter auf der Stelle. Das Team von Niko Kovac und Alexander kann auch bei Nizza nicht gewinnen.

Nübel wartet auf weiße Weste

Während Nübel, der in Monaco nach mäßigen Leistungen bereits in der Kritik steht, weiterhin das Vertrauen von Kovac genießt, nahm Nationalspieler Kevin Volland erst einmal auf der Bank Platz, der Angreifer wurde nach gut einer Stunde eingewechselt. U21-Europameister Ismail Jakobs stand ohne Nennung von Gründen nicht im Kader.

Monaco kommt in dieser Saison noch nicht in Tritt, unter anderem scheiterte der Klub von der Cote d‘Azur denkbar knapp in der Champions-League-Qualifikation an Schachtjor Donezk. In der Liga stehen nach sechs Spielen bislang lediglich fünf Punkte zu Buche.