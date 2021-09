Kanu-WM: Scheibner holt zweites Gold - Silber für Schultz/Hiller

Nach Gold im tschechischen Racice 2017 im C4 über 1000 m und Silber 2019 in Szeged (Ungarn) über die 500 m in derselben Klasse erhöhte Scheibner sein persönliches WM-Medaillenkonto mit den Erfolgen in Kopenhagen auf vier. Bei den Olympischen Spielen in Tokio war er vor wenigen Wochen im Einer über die 1000 m auf der Paradestrecke von Sebastian Brendel Sechster geworden.