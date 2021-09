UEFA ehrt Jürgen Klinsmanns Stiftung Agapedia

Die UEFA hat über die „UEFA Foundation for Children“ die Agapedia Stiftung des ehemaligen Nationalspieler Jürgen Klinsmann am Samstag ausgezeichnet.

Die Europäische Fußball-Union hat über die „UEFA Foundation for Children“ die Agapedia Stiftung des ehemaligen Nationalmannschaftskapitäns Jürgen Klinsmann (57) am Samstag ausgezeichnet.

Klinsmann-Stiftung will von armen Kindern helfen

Klinsmann engagiert sich seit 1995 mit seiner Agapedia-Stiftung, die Feier fand am Samstag im Kinderhaus in Esslingen statt. Es existiert noch ein zweites Kinderhaus in Geislingen und weitere Projekte in verschiedenen Ländern Osteuropas.