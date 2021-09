Werder Bremen: Wiese ach Derby gegen HSV offenbar aus Weserstadion geworfen

Werder & Wrestling: Was macht eigentlich Tim Wiese?

Beim ersten Nordderby in der 2. Bundesliga ging es drunter und drüber. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

In einer rassigen Partie setzte sich der Hamburger SV mit 2:0 bei Werder Bremen durch und entführte somit die drei Punkte aus dem Weserstadion. Zwei Platzverweise, massig Torchancen – das Derby hielt alles, was sich Fans davon versprochen hatten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Wiese wird Zugang zu Loge verwehrt

„Das war komplett überzogen. Die Aktion passt zum Spiel und zum Verein. Einfach nur lachhaft. Ich habe mich gefühlt wie ein Aussätziger“, kritisierte der 39-Jährige in der Bild seinen Ex-Klub.

Bremens Sportdirektor Clemens Fritz äußerte sich am Sonntagvormittag zu den Vorfällen. „Ich habe es mitbekommen. Ich habe auch schon mit Tim gesprochen. Ich glaube, sie wissen auch, dass es aktuell eine sehr schwierige Zeit ist für uns und wir uns an die Konzepte und an die Regularien halten müssen. Das ist für uns absolut entscheidend“, erklärte Fritz bei Bild live. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)