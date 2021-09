Bundesliga: VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Leverkusens Florian Wirtz will auch gegen Stuttgart jubeln © Imago

Trotz der unglücklichen Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Borussia Dortmund hat Bayer Leverkusen mit sieben Punkten aus vier Bundesliga-Partien einen guten Saisonstart hingelegt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Dazu feierte die Truppe von Gerardo Seoane am Donnerstag einen 2:1-Auftakterfolg in der Gruppenphase der Europa League gegen Ferencvaros Budapest.

Nun geht es für die Werkself zum VfB Stuttgart, der zuletzt nach zwei Pleiten in Folge einen Zähler bei Eintracht Frankfurt holte. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Nach dem Zittersieg gegen die Ungarn forderte Seoane von seinen Spielern: „Wir wollen einen besseren Start als am Donnerstag erwischen.“ Gegen Budapest war Bayer in der achten Minute in Rückstand geraten.