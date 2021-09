Radsport: Jan Ullrich gratuliert Lance Armstrong zum Geburtstag

Bei der Tour de France lieferten sich Jan Ullrich und Lance Armstrong jahrelang packende Duelle. Danach ging es für beide bergab. Armstrong wurde des Dopings überführt, verlor nachträglich alle Tour-Siege. Auch Ullrich gab Blutdoping zu, verstrickte sich privat in zahlreiche Eskapaden.

Nun gratulierte Ullrich seinem drei Jahre älteren, früheren Widersacher zum 50. Geburtstag am Samstag.

„Vor gut drei Jahren, in der schwierigsten Phase meines Lebens, warst Du, lieber Lance, für mich da. Du hast mir unter die Arme gegriffen und gezeigt, dass der größte Rivale ein echter Freund werden kann. Deine Unterstützung hat dazu beigetragen, dass ich heute wieder gesund bin und mein Leben im Griff habe“, schrieb Ullrich in dem Beitrag, den die Bild am Sonntag veröffentlichte.