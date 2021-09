1. FC Köln: Steffen Baumgart über seine Ziele und den FC Bayern

Baumgart lebe ähnlich wie Klopp den Fußball und schaffe es so mit seiner Art die Mannschaft und das Publikum mitzunehmen. „Das ist in Köln mittlerweile eine echte Euphorie. Der Fußball hat jetzt wirklich einen Plan. Und wie er da an der Seitenlinie arbeitet, das ist schon wirklich so eine Art Mini-Klopp.“

Baumgart sieht Köln als viertgrößten Verein Deutschlands

Baumgart reizt Trainerjob bei Bayern nicht

In der Zukunft möchte Baumgart den FC wieder näher an die nationale Spitze heranführen. Auch deshalb mache er sich keine Gedanken über einen baldigen Abgang. „Erstens habe ich keine Ausstiegsklausel. Zweitens denke ich über keine Ausstiegsklausel nach.“

Modeste in die Top 3 der Bundesligastürmer? „Traue ich ihm zu“

Dieser zeigt sich unter Baumgart wieder in Topverfassung. Seine Torquote erinnert an die Saison 2016/17. Damals schoss Modeste Köln mit 25 Toren ähnlich in die Europa League. Am Samstag erzielte der Franzose das 1:0 beim 1:1 gegen Leipzig und brach anschließend in Tränen aus.