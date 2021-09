Premier League: Liverpool-Profi Mané stellt gegen Crystal Palace Rekord auf - Lob von Klopp

Nach fünf Spieltagen in der Premier League grüßt das Team von Jürgen Klopp (zumindest vorübergehend) von der Tabellenspitze, am Samstag gewannen die Reds mit 3:0 gegen Crystal Palace .

Maßgeblich am Sieg beteiligt war Sadio Mané. Der Senegalese erzielte die 1:0-Führung gegen die Eagles – und sorgte damit für einen Premier-League-Rekord. Er traf im neunten Spiel gegen Palace in Folge – das hatte zuvor noch kein Spieler in der Liga geschafft.