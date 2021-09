Darts: Michael van Gerwen gewinnt Nordic Masters und beendet Durststrecke

Doch jetzt hat van Gerwen nach langer Durststrecke endlich wieder in die Erfolgsspur gefunden.

„Mighty Mike“ gewann das Nordic Darts Masters in Kopenhagen und damit sein erstes Turnier seit November 2020. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Im Finale des erstmals ausgetragenen Einladungsturniers setzte sich van Gerwen 11:7 gegen die stark spielende Darts-Queen Fallon Sherrock durch. Die 27-Jährige verpasste damit ihren ersten PDC-Turniersieg knapp. Sherrock hatte im Halbfinale Dimitri Van den Bergh nach grandioser Aufholjagd mit 11:10 besiegt. Ende 2019 hatte die Engländerin auf sich aufmerksam gemacht, als sie als erste Frau ein Match bei der PDC-WM gewann und erst in der dritten Runde ausschied.

Van Gerwen: Tränen nach Turniersieg

Nach einem 3:6-Rückstand stand van Gerwen unter erheblichem Druck, hatte seine Nerven aber im Griff. Nach einer Aufholjagd setzte der Niederländer seinen ersten Matchdart in die Doppel 10.

Wie sehr die lange Serie ohne Turniersieg an den dreimaligen Weltmeister gezehrt hat, zeigte seine Reaktion im Anschluss an das Finale: Als die Anspannung wich, brach van Gerwen in Tränen aus.