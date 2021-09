FC Bayern: Michael Rummenigge wünscht sich Rückkehr von Bastian Schweinsteiger

„Ich hoffe, dass Bastian Schweinsteiger vielleicht nochmal zum FC Bayern zurückkehrt“, erklärte der 57 Jahre alte frühere Bundesliga-Star (Bayern, BVB) in der neuen Folge von „Meine Bayern-Woche“.

Rummenigge schnürte von 1981 bis 1988 die Fußballstiefel für den Rekordmeister. Sein Bruder Karl-Heinz war bis zum Ende der vergangenen Saison Vorstandsvorsitzender in München, vorher spielte er ebenfalls für die Münchner. „Das gibt es nur beim FC Bayern, dass ehemalige Spieler Vorstand werden. Da sind sie weltweit einer der einzigen Vereine, die das immer wieder machen“, erklärte Rummenigge.

Rummenigge: Kahn ein würdiger Bayern-Boss

