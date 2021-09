Real Madrid: Carlo Ancelotti plant mit David Alaba als Innenverteidiger

Nach 559 Tagen: Reals Rückkehr in den neuen Fußball-Tempel

Der 29 Jahre alte Österreicher ist flexibel einsetzbar. Er kann im defensiven Mittelfeld spielen, zuletzt setzte ihn Hansi Flick beim FC Bayern München in der Innenverteidigung ein. Die meiste Zeit beim Rekordmeister agierte Alaba allerdings als Linksverteidiger.

Doch plant Ancelotti wirklich mit Alaba in der Abwehrzentrale? Schließlich lief der 88-malige österreichische Nationalspieler bei den Bayern unter dem Italiener links hinten auf. Und auch in den ersten beiden La-Liga-Spielen beorderte Ancelotti Alaba auf die Außenverteidigerposition.

Ancelotti: „Mag Alaba als Innenverteidiger“

Ein Indiz für die künftige Rolle Alabas? Wohl nicht. Denn Ancelotti hat sich laut Marca entschieden, auf welcher Position er Alaba demnächst einsetzen wird: in der Innenverteidigung. Dort spielte er auch unter der Woche beim 1:0-Sieg in der Champions League bei Inter Mailand. Und auch beim 1:0-Sieg in der Liga bei Betis Sevilla Ende August bekleidete er diese Rolle.