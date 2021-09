DFB-Frauen starten mit Torfestival in WM-Quali

Vor nur 1534 Zuschauern in Cottbus setzte sich die spielfreudige Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gegen am Ende heillos überforderte Bulgarinnen mit 7:0 (3:0) durch.

Magull, Schüller und Dallmann treffen doppelt

Nach zerfahrenem Beginn münzte das Bayern-Duo Lea Schüller (21.) und Lina Magull (24./33.) die Überlegenheit des DFB-Teams in der ersten Hälfte in Tore um. Linda Dallmann (67./82.), erneut Schüller (72.) und Tabea Waßmuth (76.) legten nach. Der Sieg hätte noch deutlicher ausfallen müssen, oftmals fehlte die letzte Präzision.

Am Dienstag (16.00 Uhr) erwartet das DFB-Team in Chemnitz gegen Serbien voraussichtlich mehr Gegenwehr. Die weiteren Gegner in der Gruppe H sind Israel, die Türkei und Portugal. Nur die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die WM 2023 in Australien und Neuseeland.