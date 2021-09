Bundesliga: FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach 1:0 - Niederlechner trifft

Borussia Mönchengladbach kommt unter dem neuen Cheftrainer Adi Hütter weiterhin nicht in die Gänge. Die Elf vom Niederrhein kassierte beim Angstgegner FC Augsburg eine 0:1-Niederlage - bereits die dritte Pleite der Saison..

Florian Niederlechner erlöste die Hausherren in der 80. Minute mit einem präzisen Schuss ins rechte Eck, nachdem Ruben Vargas ihn perfekt bedient hatte.

Während Gladbach, das bislang nur ein einzges Mal in Augsburg gewann, mit vier Punkten in der Tabelle auf Platz 14 abstürzt, springen die Schwaben mit fünf Zählern auf Rang 11. Für den FCA waren es nach zwei Heimklatschen die ersten Punkte in der WWK Arena. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)