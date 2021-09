DTM: Marco Wittmann gewinnt chaotisches Rennen in Assen

Der Titelkampf in der DTM spitzt sich weiter zu. „Altmeister“ Marco Wittmann hat in einem turbulenten Rennen in Assen die Nase vorn.

Van der Linde verliert Gesamtführung

Der bisherige DTM-Spitzenreiter Kelvin van der Linde (Audi) kam nur auf den zwölften Platz und musste die Führung im Gesamtklassement an Lawson (156 Punkte) abgeben, der für das Team Red Bull AF Corse einen Ferrari pilotiert. Wittmann, DTM-Champion von 2014 und 2016, rangiert punktgleich (beide 148) hinter van der Linde auf Rang drei. Dahinter folgt Mercedes-Pilot Maximilian Götz (147), der am Samstag Vierter wurde.

Am Sonntag (13.30 Uhr) steht an selber Stelle der zwölfte DTM-Lauf auf dem Programm. Dann will auch Sophia Flörsch erneut angreifen: Die Audi-Pilotin fuhr am Samstag im verrückten Rennen mit vielen Ausfällen als Neunte erstmals in die Punkte.