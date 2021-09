FC Bayern: Leroy Sané gegen VfL Bochum - besondere Statistik seit Fan-Kritik

Seit der Kritik an ihm nach dem Spiel gegen Köln befindet sich Leroy Sané deutlich im Aufwärtstrend. Im Duell mit Bochum verzeichnet der Starspieler des FC Bayern eine bemerkenswerte Statistik.

Was hatten die Kritiker vor wenigen Wochen noch den Stab gebrochen über Leroy Sané. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Leroy Sané läuft beim FC Bayern heiß

Im Bundesligaspiel nun gegen den VfL Bochum überzeugte der 25-Jährige bis zum zwischenzeitlichen 3:0 erneut. Nicht nur, dass Sané gleich in der 17. Minute einen Freistoß von Halbrechts direkt in den Winkel zirkelte zur Führung.

Sané mit bemerkenswerter Statistik

Was auch bedeutet seit dem Köln-Spiel, das sozusagen einen Wendepunkt bedeutete:

Sané war in jedem seiner jüngsten fünf Pflichtspielen direkt an einem Treffer beteiligt - was ihm seit seit seinem Wechsel zu den Bayern im Sommer 2020 noch nie gelungen war.