CHIO Aachen: Von Bredow-Werndl gewinnt den Special - Deutschland führt

Mit dem Erfolg von Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl im Grand Prix Special haben die deutschen Dressurreiter beim CHIO in Aachen ihre Führung in der Nationenwertung ausgebaut.

Der Grand Prix Special war die zweite von drei Teilprüfungen des Nationenpreises, zu dem außerdem noch die Grand Prix Kür am Sonntag zählt. Nachdem alle vier Teamreiter im Grand Prix am Start waren, sind nur noch jeweils zwei im Special und in der Kür dabei. Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) mit Duke of Britain und Isabell Werth (Rheinberg) mit Quantaz reiten die Kür.