Bundesliga live heute: 1. FC Köln - RB Leipzig live im TV, Stream, Ticker

RB Leipzig musste zuletzt in der Bundesliga und der Champions League deutliche Niederlagen einstecken. Beim Gastspiel gegen den 1. FC Köln soll eine Steigerung her.

Nach den beiden Lehrstunden gegen Bayern München und Manchester City war Jesse Marsch sichtlich um Optimismus bemüht. „Jetzt dauert es nicht mehr so lange", sagte RB Leipzigs Trainer vor dem richtungweisenden Bundesligaspiel beim 1. FC Köln am Samstag (18.30 Uhr) zuversichtlich, und meinte damit auch das angepeilte Ende der Ergebniskrise.

Vier Niederlagen in den vergangenen fünf Pflichtspielen, ein völlig verpatzter Saisonstart - das entspricht so gar nicht den hohen Ansprüchen der Roten Bullen. „Wir haben nicht den Start gehabt, den wir wollten“, sagte Marsch, der aber versicherte: „Die Jungs sind bereit, die Mentalität ist noch da.“

Bundesliga: Leipzig glaubt an Wende gegen Köln

Dann wiederholte der Amerikaner seine These, dass die Spiele gegen Bayern (1:4) und City (3:6) „ein bisschen früh" für seine junge Mannschaft gekommen wären. Damit hatte Marsch zuletzt deutliche Kritik geerntet, zählte der Vizemeister vor Saisonstart ja doch zu den Kandidaten für das Titelrennen.

„Wir glauben an einen Prozess hier“, betonte Marsch, dessen Team auch Positives aus den herben Rückschlägen der vergangenen Wochen mitnehmen will. Speziell „auf diesem Niveau in diesen zwei Spielen“ habe seine Truppe „viel gelernt“, sagte Marsch, es brauche aber „mehr Konzentration und Disziplin im richtigen Moment“.