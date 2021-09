Thomas Tuchel will Antonio Rüdiger beim FC Chelsea behalten

Er betonte, dass Rüdiger „hervorragend und seit langem sehr konstant auf sehr hohem Niveau spielt.“ Zuletzt hatte in England der Telegraph berichtet, dass Rüdiger bei der Unterschrift eines neuen Vertrages noch zögere. Angeblicher Grund: Im Falle eines ablösefreien Wechsels winken dem 28-Jährigen anderswo noch höhere Gehaltseinnahmen.

Tuchel führt derweil ein anderes schlagendes Argument an, dass über das Finanzielle hinausgeht: Rüdiger befinde sich „in der stärksten Liga Europas, in einem großen Verein. Es gibt also nicht viele Gründe, das zu ändern.“