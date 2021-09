Kanu-WM: Scheibner triumphiert im Canadier-Einer

Erstes Gold für Kanuten bei WM in Kopenhagen © FIRO/FIRO/SID

Rennsportkanute Conrad Scheibner (Berlin) ist Weltmeister im Canadier-Einer. Der 25-Jährige siegte bei den Titelkämpfen in Kopenhagen am Samstag über 1000 m und feierte damit seinen zweiten WM-Titel nach dem Team-Erfolg 2017. Scheibner setzte sich mit 0,65 Sekunden Vorsprung vor dem Tschechen Martin Fuksa durch, auf Rang drei landete der Ungar Balazs Adolf.

Auf der Paradestrecke von Sebastian Brendel war Scheibner vor wenigen Wochen bei den Olympischen Spielen in Tokio noch auf den sechsten Platz gefahren. Der dreimalige Olympiasieger Brendel konzentriert sich in Dänemark auf die Titelverteidigung über die nicht olympische Distanz von 5000 m.

Bei den Titelkämpfen auf dem Bagsvaerd-See will der Deutsche Kanu-Verband (DKV) vor allem mit Nachwuchsathletinnen und -athleten den olympischen Zyklus bis Paris 2024 einleiten. Deshalb treten die Tokio-Goldgewinner aus dem Kajak-Vierer sowie das Silberboot mit Max Hoff und Jacob Schopf nicht in Kopenhagen an.