Bundesliga heute live: FC Bayern - Bochum live im TV, Stream, Ticker

Der FC Bayern will gegen einen Aufsteiger vor heimischer Kulisse den nächsten Sieg klar machen. Zu einem Topspiel kommt es zwischen Mainz und dem SC Freiburg.

Der FC Bayern kann sich am 5. Spieltag der Bundesliga erstmals an die Tabellenspitze setzen. Mit einem Sieg gegen Aufsteiger VfL Bochum würde der deutsche Rekordmeister den VfL Wolfsburg vom Platz an der Sonne vertreiben - zumindest vorübergehend.