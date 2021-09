Bundesliga: So will der VfL Bochum beim FC Bayern bestehen

Der VfL Bochum ist am Samstag zu Gast beim FC Bayern. Bei SPORT1 erklären die Bochumer Manuel Riemann und Milos Pantovic, wie sie in München bestehen wollen.

Bayern gegen Bochum: Das Duell der Freundschaft

Bayern gegen Bochum: “Auf was willst du dich da vorbereiten?“

“Ich möchte da schon gerne etwas mitnehmen“, sagte Riemann: “Wenn du da 100 Mal hinfährst, bekommst du wahrscheinlich 95 Mal den Arsch voll. Trotzdem musst du alles reinwerfen, und wenn es am Ende so ist, dann ist es so, dann haben sie ihre Qualität ausgenutzt.“

Angesprochen auf eine spezielle Vorbereitung, entgegnete Riemann lachend: “Auf was willst du dich da vorbereiten? Die spielen es oftmals so gut, dass der am Ende den Ball über die Linie drückt, der gar nicht so viel machen muss, und wenn der dir das Ding aus 20 Metern in den Winkel knallt, kannst du dich auch nicht so gut darauf vorbereiten!“