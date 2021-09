Stefan Kuntz spricht über bevorstehenden Wechsel in die Türkei

Der Wechsel von Stefan Kuntz in die Türkei bahnt sich an - offiziell ist er aber nach wie vor noch nicht.

Nun hat sich der U21-Nationaltrainer des Deutschen Fußball-Bundes zum Stand der Dinge geäußert. „Im Moment geht eine Tendenz da hin“, sagte der 58-Jährige über einen bevorstehenden Wechsel am Rande der Verleihung der Goldenen Henne in Leipzig der dpa .

In der Türkei soll Kuntz neuer Nationaltrainer werden und das Team zur WM 2022 in Katar führen. Der DFB hatte seinem Erfolgscoach am Freitag die Auflösung des noch bis 2023 laufenden Vertrags angeboten, sollte dieser sich mit dem türkischen Verband einigen. Einem so verdienten Mann wie Kuntz, der zuletzt erneut die U21-EM gewonnen hatte, wolle man keine Steine in den Weg legen.