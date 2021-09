Olympia: Felix Neureuther kritisiert Winterspiele in Peking und "wäre für Boykott zu haben"

„Peking mit seinen Eingriffen in die Natur und mit den menschenrechtlichen Problemen hätte nach meinen Vergabe-Anforderungen sicher keinen Zuschlag bekommen“, sagte der 37-Jährige im Interview mit der Süddeutschen Zeitung .

Konkrete Richtlinien für die Vergabe müssten her, so Neureuther. Leider sei diese Forderung an das Internationale Olympische Komitee (IOC) ohne gewichtige Unterstützung schwer umsetzbar.