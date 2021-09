Bundesliga: Wie Borussia Dortmund mit Michael Zorc Stars wie Haaland und Bellingham holt

Mit einer Gala-Leistung beim 2:1 in Istanbul spielt sich Jude Bellingham immer mehr in die Fan-Herzen. Ein Tor selbst gemacht, eines vorgelegt – weltklasse! (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Jude ist ein geiler Junge“, schwärmte Trainer Marco Rose. „In allem – Mentalität, Intensität und Bereitschaft, für das Team zu arbeiten.“ Ob der erst 18 Jahre alte Engländer überhaupt Schwächen habe, wurde Rose am Mittwochabend von SPORT1 gefragt. Der Coach kam ein wenig ins Grübeln: „Jude ist schon ein sehr kompletter Spieler - defensiv wie offensiv. Er schießt Tore, verteidigt unglaublich fleißig.“ Dann schob der 45-Jährige hinterher: „Er ist aber jung und kann sich in Teilbereichen verbessern. Man stelle sich vor, dass das noch passiert. Das gibt eine knackige Mischung...“

Die Scouts von Dortmund sind überall - und sie sind schnell

So war es auch bei Bellingham. Den damals 14 Jahre jungen Engländer von Birmingham City sahen BVB-Scouts erstmals im April 2018 bei einem U15-Länderturnier in Italien. Bis zur endgültigen Verpflichtung sah ihn der BVB weitere 14-mal live spielen. Letztlich stachen die Dortmunder finanzstärkere Klubs wie Manchester United und den FC Bayern aus. Womit der BVB natürlich auch lockt: In Dortmund erhalten überreife Talente wie Bellingham schon früh Einsatzchancen auf Top-Niveau und können sich so schnell entwickeln.

Die nächsten Stars des BVB stehen schon in den Startlöchern

Neben Bellingham holte der BVB seit Zorcs Scouting-Reform unter anderem US-Talent Giovanni Reyna (sah man erstmals im Alter von 14 Jahren bei einem Junioren-Turnier in Florida, kam von der New York City Akademie), Abdoulaye Kamara (Paris St. Germain), Bradley Fink (Luzern) und Julian Rijkhoff (Ajax Amsterdam). Die letzten beiden führten die U19 am Mittwoch in der Youth League zum 3:2-Sieg in Istanbul.