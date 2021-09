Bundesliga: Hertha BSC - SpVgg Greuther Fürth 2:1 - Joker Ekkelenkamp sticht

Der von Ajax Amsterdam gekommene Mittelfeldspieler (61.) erzielte nur 87 Sekunden nach seiner Einwechslung den Ausgleich und störte Maximilian Bauer (79., Eigentor) dann beim Führungstor entscheidend. Zuvor war für Fürth durch Branimir Hrgota (57., Foulelfmeter) in Führung gegangen. (SERVICE: Bundesliga-Spielplan zum Ausdrucken)

Hertha-Joker Ekkelenkamp: „Fühlt sich großartig an“

„Es fühlt sich großartig an. Ich war nicht glücklich, auf der Bank zu sitzen, aber ich bin glücklich, dass ich reingekommen bin und einmal getroffen habe. Ich weiß nicht, ob das zweite auch von mir war“, sagte Ekkelenkamp bei DAZN - konnte aber damit leben, dass das zweite Hertha-Tor als Eigentor gewertet wurde.

Neuzugang Ekkelenkamp sei ein „exzellenter Fußballer, ich habe von Beginn an gesagt, dass wir an ihm viel Freude haben werden“, sagte Hertha-Trainer Pál Dárdai bei DAZN : „Das hier war jetzt der erste Teil.“

Dárdai zofft sich mit Stieler und sieht Gelb

Die Dárdais Mannschaft kletterte durch den zweiten Sieg in Folge zunächst auf Rang neun. Stefan Leitls Fürther bleiben mit nur einem Punkt Tabellenletzter. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„In der ersten Halbzeit waren beide Mannschaften sehr passiv. Wir mussten Fürth einen Elfmeter schenken, dass wir uns freispielen. Wir haben gut gewechselt mit offensiven, spielstarken Spielern. Wir haben in der zweiten Halbzeit unser Spiel gezeigt, auch der Wille war da und wir haben zum Schluss verdient gewonnen“, analysierte Dárdai.

Kurz vor Schluss lieferte sich Dárdai an der Seitenlinie ein Wortgefecht mit Schiedsrichter Tobias Stieler. Hertha-Sportdirektor Arne Friedrich versuchte, zu schlichten, doch Dárdai war kaum zu beruhigen und sah Gelb. „Das bleibt unser Geheimnis, ich habe mich schon entschuldigt beim Referee, ich war einen Tick zu aggressiv“, erklärte Dárdai hinterher.

Leitl hadert: „Das geht natürlich überhaupt nicht“

Sein Gegenüber haderte mit dem nächsten Nackenschlag. „Dass man Standardsituationen so verteidigt, das geht natürlich überhaupt nicht. Dann brauchst du dich nicht wundern, dass du das Spiel aus der Hand gibst und verlierst. Da müssen wir deutlich besser verteidigen. Das ist sehr bitter, weil meine Mannschaft sehr viel investiert hat und durch einfache Tore auf die Verliererstraße gerät“, sagte Fürths Coach Leitl.

Hertha hatte nach dem Befreiungsschlag in Bochum (3:1) mit einem Sieg gegen den zweiten Aufsteiger Fürth unbedingt nachlegen wollen. Dardai erwartete dabei „keinen Wunderkick“, glaubte aber an einen „Arbeitssieg“ - und sollte recht behalten. Der Coach konnte auch auf seinen Sohn Marton setzen, der nach überstandener Sprunggelenksverletzung in die Startelf zurückkehrte.