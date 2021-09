La Liga, FC Barcelona: Ronald Koeman bei Barca vor dem Aus

Bereits in der Vergangenheit waren immer wieder Zweifel seitens der Vereinsführung am niederländischen Coach laut geworden.

Kapitulation? So begründet Koeman die Youngster-Wechsel

Wie der katalanische Fernsehsender TV3 berichtet, trafen sich am Donnerstag mehrere Mitglieder der Führungsriege von Barca unter Vorsitz von Präsident Joan Laporta, um über die Zukunft ihres Cheftrainers zu beraten.

Das Treffen soll aufgrund des enttäuschenden Auftritts der Spanier gegen Bayern München angesetzt worden sein, in dem die Katalanen erstmals in ihrer Historie in einem Champions-League-Spiel ohne Schuss auf das gegnerische Tor blieb. (BAYERN-EINZELKRITIK: Lewandowski ragt heraus)