CHIO in Aachen: Deutsche Vielseitigkeitsreiter um Ingrid Klimke abgeschlagen

Die zweimalige Europameisterin Ingrid Klimke (Münster) und die deutsche Vielseitigkeits-Equipe haben beim CHIO in Aachen einen sehr durchwachsenen Start in den Wettbewerb erlebt.

Nach den beiden Teildisziplinen Dressur und Springen ist Andreas Ostholt (Warendorf) mit Corvette auf Platz sechs bester Deutscher in der Einzelwertung. Klimke liegt mit Siena Just Do It gar nur auf Position 18. Die Entscheidung fällt am Samstag im Gelände.