2. Bundesliga: Schalke patzt trotz Terodde-Tor - Nürnberg auf Aufstiegsrang

Der FC Schalke 04 kassiert trotz eines Treffers von Torjäger Simon Terodde in der 2. Bundesliga einen herben Rückschlag. Der 1. FC Nürnberg springt auf einen Aufstiegsrang.

Zum Auftakt des 7. Spieltags in der 2. Bundesliga kassierten die Königsblauen gegen den Karlsruher SC eine 1:2 (1:1)-Niederlage und verpassten damit den Sprung auf die Aufstiegsränge. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

„Wir haben versucht, abzuliefern und auch ein ordentliches Spiel gemacht. Aber es ist dann trotzdem so, dass wir dann ein, zwei Mal in der Vorwärtsbewegung, als wir gut dabei waren, die falsche Entscheidung getroffen haben“, konstatierte Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder kurz nach der Partie.

Simon Terodde (15.) sorgte mit seinem 150. Zweitliga-Tor für den zwischenzeitlichen Ausgleich, nachdem Kyoung-Rok Choi (1.) die Badener begünstigt durch einen Torwartfehler von Ralf Fährmann in Führung gebracht hatte. In der Schlussphase markierte Marvin Wanitzek (88.) den Siegtreffer für den KSC, der nach einer Roten Karte gegen Schalkes Victor Palsson (72.) in Überzahl agiert hatte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)