Bob- und Skeleton-WM 2024 in Winterberg - WM 2025 in Lake Placid

Die Bob- und Skeleton-WM findet 2024 erneut in Deutschland statt. Die WM 2025 wird in Lake Placid ausgetragen.

Die Titelkämpfe in zweieinhalb Jahren steigen auf der Eisbahn in Winterberg, das gab der Weltverband IBSF am Freitag im Anschluss an seinen digitalen Kongress bekannt.