FC Bayern, FIFA 22: Leon Goretzka erhält besondere Gold-Karte

Seine guten Leistungen sind auch EA SPORTS nicht verborgen geblieben. Dem gebürtigen Bochumer wird offenbar eine ganz besondere Ehre zuteil. Am 1. Oktober ist der offizielle Release von „FIFA 22“ , Fans der Fußball-Simulation rätseln allerdings schon Wochen vorher, welche Ratings die einzelnen Spieler im neuesten Ableger der FIFA-Reihe wohl bekommen werden.

Zwar hat EA SPORTS – anders als in den vergangenen Jahren – die offizielle Spielerdatenbank noch nicht veröffentlicht, durch Leaks sind die Werte einiger Spieler dennoch bereits bekannt – so auch die von Goretzka. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Goretzka bekommt deutliches Upgrade

Laut Sportbible ist Goretzka damit der erste Spieler überhaupt, bei dessen Standard-Karte alle Basis-Stats mit 80 oder höher bewertet wurden. Er ist damit Teil der „Gullit Gang“. So wird eine solche Karte unter FIFA-Spielern in Anlehnung an Ex-Weltfußballer Ruud Gullit genannt. Dessen beste Icon-Karten weisen auf der Karte ebenfalls nur Werte von über 80 auf.