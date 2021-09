Voss-Tecklenburg verärgert über mangelndes Interesse und Anstoßzeiten

„Wir haben hochmotivierte, professionelle, spielfreudige Spielerinnen, die Support verdienen“, sagte die 53-Jährige vor dem Auftakt am Samstag (16.05 Uhr) in Cottbus gegen Bulgarien: „Wir spielen für die, die da sind. Wir spielen für die, die uns nur am Fernseher zuschauen können. Und für die, die uns nicht sehen wollen, spielen wir auch.“

5000 Fans sind wie auch am Dienstag (16.00 Uhr) in Chemnitz gegen Serbien zugelassen, gerechnet wird in den Stadien mit rund der Hälfte. Gerade mit Blick auf das Spiel am Nachmittag unter der Woche verwies sie auf das „leidige Thema“ Anstoßzeit, die von den übertragenden TV-Sendern vorgegeben wird: „Wir würden gerne abends spielen.“