CHIO Aachen: Deutsche Dressur-Equipe gewinnt Grand Prix CHIO Aachen: Deutsche Equipe siegt

CHIO Aachen: Team um von Bredow-Werndl gewinnt GP © AFP/SID/JULIAN FINNEY

SID

Die neu zusammengestellte deutsche Dressur-Equipe hat im Rahmen des CHIO in Aachen die erste Teilprüfung gewonnen.

Die neu zusammengestellte deutsche Dressur-Equipe hat im Rahmen des CHIO in Aachen die erste Teilprüfung gewonnen. Im Grand Prix setzten sich Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Ferdinand, Isabell Werth (Rheinberg) mit Quantaz, Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) mit Duke of Britain und Carina Scholz (Sassenberg) mit Tarantino gegen Großbritannien und die Niederlande durch. Beste Deutsche in der Einzelwertung war Isabell Werth auf Platz vier.

Der Grand Prix ist die erste von drei Teilprüfungen des Nationenpreises, zu dem außerdem noch der Grand Prix Special am Samstag und die Grand Prix Kür am Sonntag zählen. Nachdem alle vier Teamreiter im Grand Prix am Start waren, sind nur noch jeweils zwei im Special und in der Kür dabei. Jessica von Bredow-Werndl und Carina Scholz reiten den Special, Frederic Wandres und Isabell Werth die Kür.

Für das Mannschaftsergebnis zählen die drei besten Ergebnisse aus dem Grand Prix sowie die drei besten aus Special und Kür. Die jeweiligen Platzierungen werden in Punkte umgerechnet. Das Team mit den wenigsten Punkten gewinnt. Das Format wurde geändert, damit Pferde und Reiter am Ende einer langen Saison nicht mehr drei Prüfungen in drei Tagen bewältigen müssen.