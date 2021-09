Dota 2: Kartenverkauf und kostenloses Compendium - The International 10

Ursprünglich für Schweden und Stockholm geplant, musste das prestigeträchtigste Dota-2-Turnier nach Bukarest und somit Rumänien umziehen. Auch wurde der ursprünglich angedachte Austragungstermin um einige Wochen nach hinten verschoben. So startet das The International 10 nun am siebten Oktober, wofür die Tickets am 22. September in den Verkauf gehen.