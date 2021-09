Mario Götze begeistert Fans der PSV Eindhoven - Presse schwärmt

Ein Tor in bester Stürmer-Manier, dazu eine traumhafte Vorarbeit zum Endstand - der 2014er-Weltmeister Götze hatte einmal mehr gezeigt, welch Genialität noch immer in ihm steckt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

„Götze ist so ein intelligenter Fußballer. Er spielt nicht nur die erste Geige, er ist das ganze Orchester“, kommentierte das niederländische Fachmagazin Voetbal International.

Mehr als ein Jahr kickt Götze nun in der vermeintlich kleinen Eredivisie, nicht jeder verstand den Wechsel. Doch der 29-Jährige hat seit seinem Abgang bei Borussia Dortmund sein Lachen wiedergefunden.

Götze begeistert Fans auch abseits des Platzes

Im August stand Götze sogar in einer Pommesbude an der Fritteuse. Grund: Lyndi, die Tochter des Besitzers, hatte den Weltmeister 2020 als erste in Eindhoven entdeckt und das Foto ins Internet gestellt.