"Goals for Change": FC Liverpool will Plastikmüll reduzieren

Plastikmüll: FC Liverpool kündigt Recyclingmodell an © AFP/SID/PETER POWELL

Der 19-malige englische Fußballmeister FC Liverpool will im Kampf für den Umweltschutz den Plastikmüll an seiner Heimspielstätte Anfield Road reduzieren.

In Zusammenarbeit mit dem globalen Unternehmen SC Johnson kündigten die Reds ein Recyclingmodell für die rund 500.000 Plastikflaschen an, die pro Saison im Stadion verwendet werden. Die Kampagne läuft unter dem Namen „Goals for Change“.