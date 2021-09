Borussia Dortmund: Puma entschuldigt sich für Trikot-Design

Der Wirbel um das Trikot von Borussia Dortmund geht in die nächste Runde. Nun hat sich sogar der Hersteller geäußert - und dabei entschuldigt!

Das neongelbe Jersey war bei den Anhängern des BVB auf wenig Gegenliebe gestoßen, sowohl nach ersten Leaks im Internet als auch nach der Premiere beim 2:1-Sieg gegen Besiktas gab es in den Sozialen Medien viel Ablehnung. (NEWS: Trikot-Wirbel beim BVB - neue Details bekannt)

„Die Kritik der Fans bezieht sich darauf, dass das BVB-Logo lediglich Ton in Ton mehrfach in das Material eingearbeitet sowie auf der Trikotbrust größer eingeprägt, aber als Vereinswappen eben nicht klar erkennbar hervorgehoben ist“, sagte Gulden. Er richtete daher auch gleich ein Versprechen an die Anhänger der Schwarz-Gelben. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)