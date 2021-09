NHL-Profis fast vollständig geimpft: "Enorm"

Die nordamerikanische Eishockey-Profiliga NHL geht mit einer fast 100-prozentigen Impfquote in die neue Saison.

„Am ersten Spieltag der Hauptrunde werden zehn oder weniger Spieler nicht vollständig geimpft sein", sagte der stellvertretende Commissioner Bill Daly am Donnerstag (Ortszeit).

Natürlich sei die Zahl auch davon abhängig, welche Profis es letztlich in den Kader schaffen. "Aber wir können mit Sicherheit sagen, dass es weniger als 15 sein werden", betonte der 57-Jährige. Die Spielzeit beginnt für Leon Draisaitl und Co. am 12. Oktober.